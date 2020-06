Messina: oltre 3500 iscritti alla Rassegna “Pedagogia dell’Essenziale”

11 Giugno 2020 14:51

In due mesi di attività, la Rassegna “Pedagogie dell’essenziale”, seguita da oltre 3.500 iscritti, ha offerto con cadenza giornaliera, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, oltre settanta eventi tra cui “Conversazioni ad alta voce” inerenti tematiche storico-educative, pedagogiche e didattiche, ospitando prestigiosi studiosi provenienti da oltre trenta atenei italiani, un Workshop organizzato dal “Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia” in occasione dei 40 anni di attività, ed un Incontro dedicato a “La valutazione. Rassegne critiche” nel quale è stato presentato il fascicolo monografico di “Scholé. Rivista di educazione e studi culturali”. La Rassegna, che si è avvalsa della regia di Francesco La Rosa e di Gaetano Galletti, della consulenza del CIAM e del supporto dei dott. Francesco Toscano, Ilaria Chirico e Beatrice Murruni, è stata patrocinata dalla “Società Italiana di Pedagogia”, dal “Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa”, dalla “Società di Politica Educazione e Storia”, dal “Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia” e dall’”Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano” (Comitato prov.le di Messina). Tutte le attività offerte da “Pedagogie dell’essenziale” sono state seguite con grande interesse ed entusiasmo da un’utenza variegata composta da studenti universitari, educatori, pedagogisti, professionisti in ambito educativo e sociale, insegnati in scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di I e II grado, distribuita su tutto il territorio nazionale (30% nord Italia, 18% centro, 27% sud, 25% isole).