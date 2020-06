Messina, è morto Gino Savoja: “con lui se ne va un pezzo di storia della sinistra siciliana”

2 Giugno 2020 10:28

Messina, nella notte è venuto a mancare il Luigi Savoja, Dirigenti Regionale di Articolo Uno: “con lui se ne va un pezzo di storia della sinistra siciliana”

“Nel giorno della Festa della Repubblica, la notizia della scomparsa del compagno Gino Savoja ci riempie di tristezza e mestizia. Giovanissimo studente universitario, originario di Francavilla di Sicilia, aderisce al Partito Comunista Italiano. Dirigente politico, nella grande comunità del PCI è stato vicino alle posizioni dei “migloristi” Emanuele Macaluso e Giorgio Napolitano, con cui condivideva la passione per il “panama”. Riformista vero e convinto dopo l’esperienza del PDS e dei DS, e una breve parentesi del PD, è stato tra i fondatori a Messina e in Sicilia di Articolo Uno di cui era dirigente regionale. All’impegno politico ha sempre affiancato quello sindacale”. E’ quanto scrive in una nota Domenico Siracusano, Segretario Provinciale Articolo Uno – Messina. “Per anni è stato l’anima della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Accanto a braccianti, contadini e allevatori ha condotto le sue battaglie con un’attenzione particolare, negli ultimi anni, alla tutela e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Del compagno Savoja ci rimane la convinzione e l’ostinazione nel perseguimento dei suoi ideali, la necessità di approfondire e scandagliare le questioni, la determinazione nel cercare sintesi e mediazione. Non dimenticheremo i suoi sorrisi e il suo affetto, ma anche il suo sarcasmo. Con lui se ne va un pezzo di storia della sinistra messinese, e non solo. A ciascuno di noi l’impegno di portare avanti quella strada che Gino ci ha saputo indicare”, conclude la nota.