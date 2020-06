Messina, tensioni al mercato Vascone: aggredito e trasportato in ospedale il Commissario Giardina

30 Giugno 2020 13:07

Questa mattina durante un controllo anti abusivismo effettuato dai Vigili Urbani presso il mercato Vascone, a Messina, si è registrato un episodio di violenza che ha visto coinvolti i commercianti e gli agenti.

Tra di loro anche il Commissario Giovanni Giardina che è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico a causa di una ferita alla testa, medicata e giudicata guaribile in 7 giorni.

I Vigili erano impegnati in un’azione di sequestro e mentre stavano caricando il materiale sequestrato sui loro mezzi gli umori si sono scaldati fino a generare una colluttazione.

Le immagini relative all’operazione e al conseguente ferimento del Commissario sono già al vaglio della Polizia Specialistica che opera sempre con la bodycam, strumento di cui si è dotata la Polizia Municipale proprio in considerazione della crescente resistenza, anche violenta, espressa da alcuni commercianti in occasione delle operazioni della Municipale.

L’ambulante che materialmente avrebbe causato il ferimento di Giardina è stato condotto alla Caserma Di Maio per la formalizzazione delle contestazioni a suo carico, mentre la merce sequestrata è stata già devoluta in beneficenza.

“La massima solidarietà al Commissario Giardina – hanno espresso il Sindaco De Luca congiuntamente all’Amministrazione Comunale – per l’attività che quotidianamente svolge in prima persona con grande professionalità e spirito di abnegazione, esponendosi spesso a rischi che derivano, come in questo caso, dalla pervicace volontà di agire in spregio alla Legge. L’episodio di oggi, che purtroppo richiama alla mente anche l’aggressione subita qualche settimana fa da una Agente di Polizia Municipale impegnata nel servizio di contrasto all’abbandono di rifiuti, conferma l’importanza dell’attività svolta dal Corpo di Polizia Municipale che andrà avanti in modo ancora più deciso e incisivo”.