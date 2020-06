Messina, un manufatto da togliere per iniziare a valorizzare il villaggio di Torre Faro [FOTO]

27 Giugno 2020 09:38

La nota del Comitato Messina Nord con le immagini allegate dell’abbandono

“Non troviamo il vogabolo per descrivere questa “cosa” in totale abbandono fronte chiesa di torre faro. Le foto che vi alleghiamo, e abbiamo inoltrato al comune, sono abbastanza chiare: sporcizia, quadro elettrico manomesso, tetto e travi ammalorate e pericolanti ecc ecc ecc. Una struttura che secondo noi meglio toglierla e al suo posto fioriere e panche per ammirare il fantastico panorama dello stretto. Forse un tempo era stato progettato per diventare una biglietteria e info point oggi a 13 anni dalla sua nascita è un struttura orrenda quindi Perché tenere questo ricettacolo di spazzatura nel centro villaggio? Rilanciamo il villaggio di torre faro”. Lo afferma in una nota il Comitato Messina Nord.