Messina, M5S: “5 milioni per le spiagge anche del messinese”

8 Giugno 2020 11:51

“Quasi 5 milioni di euro saranno destinati ai Comuni litorali italiani per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione. Tra questi rientrano anche i Comuni del messinese Milazzo, Capo d’Orlando, Gioiosa Marea, Patti, Sant’Alessio Siculo e Furnari”. Così i PortaVoce messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo, Alessio Villarosa, Barbara Floridia e Antonella Papiro. “Evidenziamo, tra le altre cose, anche il consistente aumento del finanziamento rispetto a quello erogato lo scorso anno. Le somme rientrano nel programma ‘Spiagge Sicure – Estate 2020’ e possono essere impiegate per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento fisico nonché delle prescrizioni per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19, per l’assunzione di personale di Polizia locale, per prestazioni di lavoro straordinario, acquisto di mezzi ed attrezzature e per promozione di campagne informative”.

“Per beneficiare del contributo, gli Enti dovranno presentare domanda alla prefettura territorialmente competente e una scheda progettuale riferita al periodo 1° luglio – 30 settembre, dove devono essere illustrate le misure che si intendono adottare e specificati, nel dettaglio, i mezzi e il personale da impiegare, le aree del territorio interessate e i relativi costi. È un’altra occasione di sostegno ai Comuni da parte del Governo, con finanziamenti ad hoc per la sicurezza di aree specifiche e strategiche come le nostre spiagge, tra cui anche le splendide coste della Sicilia e del messinese”.