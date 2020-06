Messina, l’ITT Majorana di Milazzo rappresenta l’Italia in Europa: pioggia di premi per l’istituto al Biz Factory 2020

6 Giugno 2020 11:16

Messina, agli studenti dell’ITT Majorana di Milazzo è giunto anche il plauso della ministra della Pubblica istruzione Lucia Azzolina

“E’ un grande giorno per l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, un giorno straordinario! Si raccoglie quello che si semina ma si raccoglie con grande orgoglio e soddisfazione nell’assoluta e caparbia convinzione di aver profuso nel tempo impegno, entusiasmo, competenza e creatività, mix vincente anche grazie a una popolazione studentesca attenta, curiosa e sempre pronta a mettersi in gioco”. E’ quanto si legge nel comunicato stampa dell’Istituto in provincia di Messina. “Il Majorana di Milazzo – continua la nota – , polo di attrazione culturale e uno dei più importanti soggetti dell’offerta formativa del Mezzogiorno, ha collezionato numerosi e prestigiosi riconoscimenti durante la cerimonia conclusiva di Biz Factory 2020, il progetto di educazione imprenditoriale organizzato dalla filiale italiana di Junior Achievement – organizzazione no profit presente in 122 paesi che si occupa di sviluppare le competenze imprenditoriali tra i più giovani. In una intensa e suggestiva diretta online per l’emergenza sanitaria l’istituto mamertino ha ricevuto premi in 3 categorie fra la gioia, l’incredulità e l’emozione di studenti e docenti tutor che durante tutto l’anno hanno lavorato, anche a distanza e nonostante il periodo di lockdown, per ideare, progettare e realizzare vere e proprie start up.

La classe III A Elettrotecnica, col tutor prof. Stefano Gitto si è aggiudicata il premio come migliore impresa nazionale Junior Achievement 2020 e rappresenterà l’Italia alla finale internazionale JA Europe Company of the Year Competition che si svolgerà, sempre in modalità virtuale, il prossimo 24 luglio.

La classe III A Chimica e Materiali, con la tutor prof.ssa Irma Saraò, vince il premio Creativity Award di Walt Disney e l’alunna Rosamaria Imperiale della III A CM il premio Junior Achievement Award Alumni. “I ragazzi coinvolti – ha commentato il Dirigente Scolastico, prof. Stello Vadalà, – hanno dimostrato ancora una volta creatività, determinazione e spirito di innovazione, applicando nei progetti sviluppati le conoscenze acquisite nel corso dell’anno. I risultati che abbiamo potuto toccare con mano in questa occasione ci confermano l’importanza di continuare a lavorare perseguendo l’unico nostro obiettivo: produrre cultura e formazione per garantire concretamente un avvenire di civiltà e di progresso”.

Agli studenti anche il plauso della ministra della Pubblica istruzione Lucia Azzolina, intervenuta alla cerimonia per sottolineare l’importanza di una scuola nuova, attiva, pratica e digitale che orienti e prepari al mondo del lavoro ribadendo quanto negli anni è diventata la cifra caratterizzante l’attività didattica e formativa del Majorana”, si legge a conclusione del comunicato.