23 Giugno 2020 11:58

Messina: il dott. Giuseppe Laganga lascerà la Direzione Generale del Policlinico per assumere un nuovo incarico nel settore della sanità privata

Il DG dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina, dott. Giuseppe Laganga, con una lettera inviata oggi ai docenti e a tutto il personale dell’Azienda ha comunicato che, dal prossimo 1 luglio, lascerà la Direzione Generale dell’Azienda per assumere un nuovo incarico nel settore della sanità privata. Già nelle settimane scorse aveva annunciato la propria decisione all’Assessore regionale alla Salute avv. Ruggero Razza e al Magnifico Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea. Giovedì 25 giugno 2020 alle ore 15,00 si terrà al Palacongressi del Policlinico “G. Martino” una conferenza stampa, a cui interverranno anche l’Assessore Razza e il Magnifico Rettore Cuzzocrea. L’incontro sarà l’occasione per presentare una serie di servizi e strutture attivati proprio in questi mesi al Policlinico. Il dott. Laganga, inoltre, traccerà un bilancio della propria esperienza e saluterà le istituzioni, la cittadinanza e la stampa