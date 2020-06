Messina: incontro a Palazzo Zanca del Vice Sindaco Mondello con una delegazione di commercianti

12 Giugno 2020 15:41

Il Vice Sindaco di Messina, Salvatore Mondello, ha incontrato stamani a Palazzo Zanca, insieme al presidente della Commissione consiliare Urbanistica Biagio Bonfiglio, una delegazione di commercianti di viale San Martino basso e della via I Settembre. Nel corso della riunione sono state illustrate le scelte da adottare per l’istituzione dell’isola pedonale sperimentale, già comunque prefigurata all’interno del PGTU. “Dal proficuo confronto – ha evidenziato il Vice Sindaco Mondello – è emersa la disponibilità da parte dei commercianti del viale San Martino basso e della Via Primo Settembre ad essere favorevoli all’incremento degli spazi di pedonalizzazione al fine di migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini. Un bell’esempio di partecipazione e condivisione”.