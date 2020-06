A Messina il primo cimitero islamico della Sicilia

16 Giugno 2020 23:21

Messina: nel Cimitero del villaggio di San Filippo inumata la prima salma proveniente da Licata

Inumata la prima salma nel cimitero islamico della Sicilia sito a S. Filippo, nel villaggio della zona Sud di Messina, una piccola area riservata alla Comunità islamica di Sicilia, ottenuta grazie ad un accordo sancito negli anni scorsi con la precedente giunta comunale. Presenti assieme ad alcuni familiari del defunto: Mohamed Refaat, rappresentante della comunità islamica dello Stretto, il presidente della comunità islamica di Sicilia Abdelhafid Kheit , il consigliere comunale Alessandro Russo e Mustafà imam di Licata. “Oggi è arrivato il momento per iniziare il percorso in questa nuova realtà, che tutti noi abbiamo voluto e sostenuto, la prima salma è giunta da Licata accompagnata dall’Imam e da alcuni familiari. Questa è la prima famiglia che sceglie di seppellire un proprio congiunto in Sicilia, visto che è stato il primo abbiamo dovuto orientare al meglio la tomba verso La Mecca, come prevede la nostra religione” lo ha dichiarato Mohamed Refaat, rappresentante della Comunità islamica dello Stretto. Il presidente della comunità islamica di Sicilia Abdelhafid Kheit, ha ringraziato l’assessore di competenza e il Comune per la sempre felice accoglienza e la perfetta organizzazione nella gestione della salma, inoltre ha segnalato l’esigenza di una convenzione da fare con il Comune di Messina per limitare i costi della sepoltura, soprattutto quando si dovranno seppellire persone senza famiglia o bisognose”.