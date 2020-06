Messina, Gioveni e Cacciotto: “ecco la nostra proposta di riconversione dell’ex caserma militare di Bisconte”

8 Giugno 2020 09:15

Messina, Gioveni e Cacciotto: “abbiamo una visione diversa di utilizzo della ex struttura militare di Bisconte”

Di seguito l’interrogazione integrale di Alessandro Cacciotto e Libero Gioveni al sindaco di Messina, Cateno De Luca:

“I sottoscritti consiglieri Alessandro Cacciotto (Terza Municipalità) e Libero Gioveni (Consiglio Comunale) inoltrano la presente al fine di significare quanto segue. Da diversi anni l’ex caserma militare di Bisconte viene utilizzata come hot spot e centro di accoglienza migranti.

Gli scriventi, pur ritenendo doverosa l’accoglienza nonché l’integrazione che vanno garantite in osservanza della legge, hanno una visione diversa di utilizzo della ex struttura militare. Premesso dunque la necessità di individuare altra allocazione che funga come centro di accoglienza, alla scadenza del bando di affidamento dei servizi di gestione presso l’ex caserma Gasparro, la ex struttura militare potrebbe essere riconvertita nel suo utilizzo ed essere restituita non soltanto al Villaggio di Bisconte bensì all’intera città. All’interno si potrebbero creare strutture sportive, biblioteche, centri culturali, ricreativi, parco giochi, un cinema. Senza dimenticare che con i lavori di copertura del torrente e con una visione completamente diversa della ex caserma, il Villaggio di Bisconte assumerebbe un volto completamente differente. Bisconte ma anche la vicina Catarratti sono assolutamente carenti di spazi ludici per bambini, costretti a giocare nei pochi metri di una piazzetta, stesso discorso per gli anziani che non hanno luoghi di incontro. Con la presente Le chiediamo, qualora condivida la bontà della proposta, di porre in essere tutti gli atti necessari e di interloquire con i soggetti competenti affinché si possa procedere alla riconversione della ex caserma Gasparro”.

I consiglieri

Alessandro Cacciotto (Terza Municipalità)

Libero Gioveni (Consiglio Comunale)