Messina, Gioveni e Giannetto: “Agenzie di viaggio: è notte fonda! Si intervenga a loro sostegno”

5 Giugno 2020 09:05

Messina, Gioveni: “Individuare dei sostegni concreti alle agenzie di viaggio messinesi fortemente penalizzate dall’emergenza Covid-19”

“Individuare dei sostegni concreti alle agenzie di viaggio messinesi fortemente penalizzate dall’emergenza Covid-19”. E’ questa la richiesta formulata dai consiglieri comunali Libero Gioveni e Serena Giannetto che hanno chiesto al Presidente della Commissione con delega al Turismo Piero La Tona di convocare i rappresentanti di questa categoria per ascoltare direttamente da loro le criticità in atto e le loro legittime aspettative. E’ certamente uno dei settori più colpiti dalla crisi economica legata all’emergenza coronavirus – spiegano Gioveni e Giannetto che ringraziano il collega La Tona per la disponibilità dimostrata – e il Consiglio Comunale ha il dovere di tendere una mano a questi lavoratori del turismo che hanno subìto un durissimo colpo per questo “macigno” di portata mondiale che ha bloccato e adesso ridimensionato il turismo in genere. E anche adesso che siamo entrati nella “fase 3” – proseguono i due consiglieri – questo tessuto imprenditoriale non riuscirà purtroppo a rivedere la luce a breve termine, proprio a causa del ridimensionamento negli spostamenti con tutti i mezzi di trasporto che dovranno far rispettare il distanziamento sociale e le stesse strutture ricettive che saranno obbligate a dimezzare gli spazi, diminuire l’accoglienza, abolire i bouffet, sanificare costantemente gli ambienti ecc. Insomma, una futuro nero sembra prospettarsi peragenzie di viaggio e tour operator – concludono Gioveni e Giannetto – e la loro protesta di ieri a Roma lo testimonia; riteniamo, quindi, necessario individuare delle soluzioni incentivanti d a condividere con l’Amministrazione che li possano accompagnare verso una gradua le auspicata ripresa”.