Messina, lunghe code in partenza ai traghetti: tanta gente torna al Nord per lavorare

3 Giugno 2020 13:27

Fase 2: aumentate le corse nello Stretto di Messina per smaltire le file

E’ costante, ma fluida la coda delle auto in attesa di imbarcarsi sui traghetti a Messina. Per smaltire la fila la societa’ privata di navigazione ha messo in funzione 3 navi in piu’ che dovrebbero smaltire la fila, mentre si aspetta un maggior afflusso, questa volta in arrivo dalla Calabria, nel pomeriggio. A partire, per la maggior parte, persone che devono tornare al lavoro. “Da quello che ho sentito sono persone che sono state richiamate da fabbriche e aziende che stanno riaprendo e quindi partono per il nord per lavorare“, Dice Vincenzo Franza Ad di Caronte e Tourist. “Siamo partiti con la nave grande, poi ne abbiamo messe due ora siamo a tre e prevediamo che entro mezz’ora non ci sara’ piu’ niente. Piu’ tardi dovrebbe arrivare un po’ di traffico lato Calabria, lo aspettiamo nel pomeriggio ma abbiamo uno schieramento di navi sufficiente a evitare qualunque problema. Pensavamo che una nave sarebbe bastata ma siamo stati smentiti dalla realta’, e’ una partenza sincrona di tante persone che lunedi’ devono essere al lavoro, in ogni caso la fila non ha mai superato il serpentone, le auto sono rimaste nei piazzali, certo riavviare un servizio non e’ facile neanche per noi dopo tanti mesi di fermata“.