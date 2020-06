Messina: ecco dove verranno installate le fontanelle pubbliche

23 Giugno 2020 10:04

Non solo il ripristino delle fontane storiche e ornamentali che il Sindaco Cateno De Luca ha avviato con la governance dell’AMAM, ma presto sarà la volta di quello delle fontanelle pubbliche. Nell’ambito della riqualificazione dell’arredo urbano, avviata dall’Amministrazione Comunale, l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, in accordo con il Presidente dell’AMAM Salvo Puccio, ha proposto l’installazione di fontanelle pubbliche nelle piazze principali, maggiormente frequentate dai turisti con l’obiettivo di dare ristoro soprattutto durante la stagione calda, a coloro che decidono di sostare in città. Di tale servizio potranno finalmente godere anche i cittadini che amano trascorrere il tempo libero all’aperto, passeggiando o facendo attività sportiva. Nei giorni scorsi l’Assessore Caruso, insieme alla dott.ssa Loredana Bonasera, consigliera dell’AMAM e al tecnico Antonio Cardile, durante un sopralluogo hanno individuato i seguenti siti ove saranno installate le fontanelle: Passeggiata a Mare, Piazza Unione Europea, Piazza Basicò (Scalinata di Montalto), Piazzale di Cristo Re, Piazza Duomo e Piazza Cairoli. Le fontanelle pubbliche, che dalla fine degli anni ’70 andarono lentamente dismesse, erano un piacevole ricordo di una Messina accogliente e piena di vita raccontata ormai dai messinesi di una certa età. Nell’ottica del programma di rendere Messina “bella, produttiva e protagonista”, le fontanelle pubbliche rappresentano un ulteriore elemento di decoro per una città che vuole riprendersi il ruolo di città turistica, capace di offrire servizi e bellezza.