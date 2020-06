Messina, finanziamento per adeguamento scuole a normativa antincendio: “Mazzini” e “Verona Trento” in graduatoria

11 Giugno 2020 14:01

Messina. Adeguamento antincendio delle scuole, Mondello e Trimarchi: “Un’integrazione allo stanziamento delle risorse fin qui disposto, amplierebbe certamente la platea delle strutture scolastiche ammesse al finanziamento, auspicabile la prospettiva di un allargamento dei fondi ministeriali”

Con un decreto del Direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni stanziati.

I criteri in base ai quali sono stati selezionati gli interventi sono: la vetustà degli edifici, il numero di studenti presenti nel plesso scolastico, il livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto e l’eventuale quota di cofinanziamento.

Su questo fronte si è sviluppata l’azione del Vice Sindaco e Assessore all’Edilizia Scolastica Salvatore Mondello svolta in sinergia con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi. I due, in linea con le strategie adottate in questi anni dall’Amministrazione De Luca, hanno indetto un Avviso Pubblico diretto alla presentazione di candidature per ottenere il finanziamento di interventi finalizzati all’adeguamento strutturale delle scuole. Ammonta a 70 mila euro l’importo massimo destinato a scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo.

Alla scadenza della presentazione delle istanze, originariamente prevista al 27 febbraio 2020 e successivamente prorogata al 20 marzo 2020, l’Ufficio Impianti del Dipartimento Servizi Tecnici ha gestito sulla piattaforma telematica del MIUR, 45 candidature relative ai plessi scolastici di competenza comunale regolarmente censiti all’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.

La posizione in graduatoria per l’accesso al finanziamento riguarda:

a) Istituto Comprensivo “Mazzini”

b) Istituto Comprensivo “Verona Trento”

“Una eventuale integrazione allo stanziamento delle risorse fin qui disposto, amplierebbe certamente la platea delle strutture scolastiche ammesse al finanziamento’’. È quanto hanno espresso il Vice Sindaco Mondello e l’Assessore Trimarchi, sulla auspicabile prospettiva di un allargamento dei fondi ministeriali.

Con successivo provvedimento del Ministero avverrà la formale ammissione degli interventi a finanziamento e gli enti rientranti nel Finanziamento riceveranno nei prossimi giorni le Linee guida contenenti le indicazioni operative.