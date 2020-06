Messina, festeggiamenti in onore di Sant’Antonio: sabato divieti nelle vie Santa Cecilia e Ghibellina

9 Giugno 2020 12:52

Messina, festeggiamenti in onore di Sant’Antonio: vari divieti per evitare assembramenti

In occasione dell’inizio delle celebrazioni in onore di Sant’Antonio, al fine di adottare le necessarie misure di sicurezza, nel rispetto della vigente normativa sul contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, ed evitare la creazione di assembramenti e favorire il distanziamento sociale, su disposizione del Vice Sindaco Salvatore Mondello con delega alla Mobilità urbana a seguito della richiesta di Padre Mario Magro Rettore della Basilica Santuario S. Antonio, sono state disposte limitazioni viarie. Pertanto sabato 13, dalle ore 7 alle 22, saranno vietati la sosta 0-24 ed il transito veicolare nelle vie Santa Cecilia, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e Centonze, e Ghibellina, tra le vie A. Saffi e N. Bixio.