Messina: la facciata Unime si illumina del Tricolore in occasione della Festa della Repubblica

1 Giugno 2020 15:42

L’Università di Messina ha aderito alle iniziative della Prefettura che il 2 giugno celebrerà il ricordo della nascita della Repubblica Italiana, illuminando la facciata dell’Ateneo con il Tricolore fino al prossimo 4 giugno. “In piena sintonia – ha dichiarato il Rettore professor Salvatore Cuzzocrea – con quanto chiesto dal Prefetto S. E. dott.ssa Maria Carmela Librizzi, il nostro Ateneo con un gesto simbolico vuole ribadire i valori legati alla celebrazione della nostra Repubblica. Anche da parte nostra è un modo per dire grazie a tutte le persone che sono in prima linea nella durissima battaglia contro il Covid 19 che non smetterò mai di ringraziare per la loro opera”. Nel giorni scorsi la facciata dell’Università, in occasione della commemorazione della strage di Capaci, era stata illuminata con i volti dei Giudici Falcone e Borsellino e con una frase in loro ricordo.