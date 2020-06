Messina: esercitazione dei Vigili del Fuoco al largo del pontile della raffineria di Milazzo [FOTO]

26 Giugno 2020 15:46

Messina: lo scopo di questa esercitazione è stato quello di migliorare e mantenere costante la sinergia necessaria in ambienti particolari, in cui operare in mare obbliga a conoscenze di tecniche che consentano il soccorso in sicurezza per gli infortunati e gli operatori

Oggi 26 giugno 2020, intorno alle ore 9, i Vigili del fuoco del Nucleo Navale VF di Milazzo hanno preso parte ad una esercitazione congiunta, insieme ai vari settori specialistici (come Guardia Costiera e rimorchiatori), al largo del pontile della raffineria milazzese. Assieme agli specialisti nautici a bordo della RAFF VF14 è salita anche la squadra di partenza del limitrofo distaccamento terrestre per svolgere l’attività in atto. Durante questa attività addestrativa congiunta, tra i conduttori di mezzi nautici, personale per interventi specifici e soccorritori con specializzazione in antincendio navale si è lavorato per un incendio (simulato) a bordo di una nave. Lo scopo di questa esercitazione è stato quello di migliorare e mantenere costante la sinergia necessaria in ambienti particolari, in cui operare in mare obbliga a conoscenze di tecniche che consentano il soccorso in sicurezza per gli infortunati e gli operatori. L’addestramento congiunto è favorevole al mantenimento di una risposta professionale e qualificata in caso di necessità. L’esercitazione è terminata verso le 10.30 ed è stato possibile per tutti gli operatori valutare direttamente l’esercitazione e individuarne i momenti di criticità.