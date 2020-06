Messina, D’Uva: “oltre 1 miliardo per le nostre aziende”

9 Giugno 2020 11:56

“Il #MadeInItaly è un cantiere aperto nel mondo. Il #PattoExport di Luigi Di Maio significa oltre 1 miliardo a disposizione delle nostre aziende, ma anche canali concreti per veicolare la ripartenza. Oltre che un bell’esempio di lavoro di squadra da parte del Governo italiano”. Così in un tweet il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle. “Ringrazio il Ministro Di Maio per questo lavoro di squadra che coinvolge sette ministeri e oltre cento associazioni di categoria. Il Patto si regge su sei pilastri: comunicazione, formazione, informazione, e-commerce, sistema fieristico, promozione integrata e finanza agevolata. La nuova strategia sostiene le imprese che si affacciano sui mercati internazionali e dà impulso al Made in Italy”.