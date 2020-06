4 Giugno 2020 14:38

Messina, D’Uva: “il governo torna a investire sulla salute dopo che, per anni, i precedenti governi hanno solo fatto tagli”

“Il governo torna a investire sulla salute dopo che, per anni, i precedenti governi hanno solo fatto tagli. Nel decreto Rilancio abbiamo infatti previsto oltre 3 miliardi per la Sanità in generale, 9.600 infermieri di comunità, un aumento del 115% dei posti totali in terapia intensiva, 4.200 nuove borse per gli specializzandi in area medica, 1,2 miliardi per l’assistenza territoriale, 1,4 miliardi per gli ospedali e più di 500 milioni per il personale, tra nuove assunzioni, incentivi e borse di specializzazione”. Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle. “Queste misure interessano l’intera Italia con anche la Sicilia e Messina. Ripartire significa anche puntare su una sanità più forte, e questi numeri dimostrano che governo e maggioranza stanno andando in questa direzione”, conclude.