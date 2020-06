4 Giugno 2020 14:28

Dimissioni del Dott. Domenico Sindoni dalla carica di Direttore Sanitario dell’Asp di Messina

Il Dott. Domenico Sindoni in data odierna ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Direttore Sanitario di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Il Direttore Generale ha accolto le dimissioni e ha ringraziato il dott. Domenico Sindoni per la collaborazione e per il lavoro fin qui svolto nella qualità di componente di questa direzione strategica.