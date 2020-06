Messina: domenica la pulizia della spiaggia di Sant’Agata

25 Giugno 2020 18:46

#bastaplastica a Messina: domenica 28 giugno la pulizia della spiaggia di Sant’Agata

Appuntamento a domenica 28 giugno, alle ore 09:00, nei pressi del tabacchino di Sant’Agata. Sarà l’occasione per festeggiare la “Giornata della pulizia delle spiagge“, Evento organizzato in più località siciliane. Tra le località prescelte Messina, Terme Vigliatore e tante altri centri della provincia. Promotrice l’Associazione “Movimento Cinquesei”, di cui il presidente è Nino Chiofalo. Sono state invitate a partecipare anche associazioni del territorio. Per info, contattare il numero 344 1036307, risponderà Maurizio Morabito, referente del progetto che si terrà a Messina, disponibile anche su Messenger direttamente al suo profilo. Sarà anche possibile inviare un messaggio alla pagina social Facebook dell’Associazione “Movimento Cinquesei“