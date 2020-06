Messina, De Luca annuncia: “ho restituito i miei stipendi di maggio e giugno. Il 6 Luglio torno a Palazzo Zanca”

29 Giugno 2020 09:44

Messina, De Luca: “il prossimo lunedì, 6 luglio, rientro a tutti gli effetti Palazzo Zanca e darò conto di cosa ho fatto comunque per Messina in questi due mesi di assenza fisica”

Torna il 6 Luglio a Palazzo Zanca ed ha restituito due mensilità da sindaco di Messina, è quanto annuncia sul proprio profilo facebook, Cateno De Luca. Il primo cittadino ha scritto: “stamattina ho raccolto le more per fare una bella granita per papà e mamma. Il prossimo lunedì, 6 luglio, rientro a tutti gli effetti Palazzo Zanca e darò conto di cosa ho fatto comunque per Messina in questi due mesi di assenza fisica. Chiederò conto a tutti di come hanno utilizzato i propri talenti”. De Luca sottolinea: “io non ho percepito (anzi ho restituito perché la ragioneria per difetto di informazione interna agli uffici aveva già effettuato il pagamento) la mia indennità di sindaco del mese di maggio e giugno anche se non ero obbligato a farlo”, conclude.