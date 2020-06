Messina, De Luca ricorda i suoi due anni da Sindaco. E sui social annuncia il ritorno in Tv… [FOTO]

25 Giugno 2020 13:24

Messina, dal ritiro di Fiumendisi il Sindaco De Luca ricorda il suo secondo anniversario da primo cittadino e fa un annuncio sui social

“Il 25 giugno 2018 la città di Messina mi ha scelto come guida!”, lo ha scritto sui social Cateno De Luca. Il Sindaco della città siciliana dello Stretto è molto legato a questa data e per questo ha scritto un post su Facebook. Il primo cittadino messinese inoltre ha annunciato la sua presenza in tv per un’intervista: “ne parleremo domani sera alle ore 22:00 su RTP (canali 17, 117, 646 e 868) durante la trasmissione Scirocco condotta da Emilio Pintaldi in collegamento Skype da Fiumedinisi. L’esclusiva intervista in diretta alle ore 22:00 anche sulla pagina De Luca Sindaco di Messina”, scrive sul proprio account.