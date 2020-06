Messina, De Luca ancora a Fiumedinisi: la simpatica vicenda con l’uccellino Cip [FOTO]

24 Giugno 2020 19:59

Messina, il Sindaco De Luca ha raccontato la sua vicenda mentre stava facendo la passeggiata col papà in sedia a rotelle

“Dal cielo è arrivato CIP e papà si è commosso! Mentre stavamo facendo la quotidiana passeggiata in sedia a rotelle con papà lungo una via principale del borgo di Fiumedinisi gli è caduto in testa questo dolcissimo uccellino di appena qualche settimana infatti ancora non vola. Lo abbiamo battezzato CIP e mi sono arrampicato su una parete di un vecchio casolare, come facevo da bambino oltre 40 anni fa, e l’ho rimesso nel nido dove c’erano i suoi due bellissimi fratelli. PS: mi mancate tantissimo”. E’ questo il post pubblicato dal Sindaco di Messina, Cateno De Luca, attraverso il proprio account Facebook.