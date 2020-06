Messina, De Luca da Fiumedinisi presenta l’agnellino Nino: “si è integrato subito con le caprette di mamma”

1 Giugno 2020 21:32

Messina, il post su facebook del sindaco Cateno De Luca che presenta il nuovo arrivato: l’agnellino Nino

“Lui è l’agnellino Nino! Lo ha regalato a papà, domenica scorsa, un mio simpatizzante di PRIOLO (comune di Siracusa) che lo ha portato a Fiumedinisi in campagna dai miei genitori. L’agnellino Nino ha appena un mese di vita e si è’ integrato immediatamente con le caprette di mamma. PS: In merito ai cagnolini dei miei nipoti, Giulio e Frank, vi invito a venire accompagnati dai Carabinieri a constatare personalmente le loro condizioni psico fisiche fermo restando che i miei legali si occuperanno delle falsità che sono state scritte nei commenti ed in qualche post di fantomatici esperti della materia”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal sindaco di Messina, Cateno De Luca.