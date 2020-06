Messina, De Luca contro i consiglieri Pd: “presentate la sfiducia se avete coraggio, mi fate schifo. Gli accorintiani? Sono dei vigliacchi” [VIDEO]

19 Giugno 2020 11:55

Messina, il sindaco De Luca rompe il silenzio ed in un video su facebook racconta la malattia del padre scagliandosi contro gli esponenti del Pd: “mi fate schifo, se avete coraggio presentate una mozione di sfiducia”

Si scaglia con forza contro i consiglieri comunali del Pd di Messina, il sindaco Cateno De Luca, il quale in un video da Fiumedinisi, racconta la malattia del padre, i motivi della sua assenza da Palazzo Zanca, rinnovando senza se e senza ma il suo impegno per la città dello Stretto. “Ritengo prive di senso le accuse di alcuni consiglieri dei Dem, mio padre è grave, ha avuto ripetuti ictus, non ultimo il giorno di Pasqua non appena raggiunti gli 80 anni, ed ho sentito il dovere di stare al suo fianco. Messina non è ferma– rassicura- tutti gli atti stanno andando avanti e quando tornerò elencherò tutto ciò che è stato fatto. Una parte ei consiglieri del Partito Democratico hanno strumentalizzato la mia assenza: mi fate schifo, se avete coraggio presentate una mozione di sfiducia… Non ho mai incontrato Matteo Salvini -evidenza- ma sono interessato ad incontrare tutti i vertici di partito per la questione baracche”. De Luca usa parole forti contro Cambiamo Messina dal Basso: “sono dei vigliacchi, hanno lasciato macerie in città e non si sono presentati al confronto sulla relazione di primo anno”.