Messina: danneggiate le docce installate a Capo Peloro [FOTO]

25 Giugno 2020 15:36

Messina: danneggiate le docce installate a Capo Peloro, le parole dell’Assessore Musolino

La scorsa notte, qualcuno ha ben pensato di danneggiare le docce che l’Amam ha installato a Capo Peloro, e stamattina sono risultate totalmente rotte con i tubi divelti a terra, e dunque inutilizzabili. La Polizia Municipale è immediatamente intervenuta e, grazie all’acquisizione dei filmati delle telecamere, procederà alla individuazione del responsabile…. pare che si tratti di un “buontempone” che avrebbe scambiato l’impianto doccia per una palestra e che, appendendosi ai bracci per ostentare la prestanza fisica, abbia invece rotto l’impianto, lasciandolo nelle condizioni in cui è stato trovato questa mattina. “Questa ‘bravata’ notturna – sottolinea l’Assessore alla Polizia Municipale Dafne Musolino – costituisce una precisa fattispecie di reato, denominato danneggiamento. Nel caso di specie, anche aggravato dal fatto che è stato rovinato un impianto destinato a pubblico servizio. Dopo gli accertamenti della Polizia Municipale sezione di PG è prontamente intervenuta l’Amam che ha già ripristinato l’impianto per essere pienamente fruibile. Ovviamente si procederà a formalizzare informativa alla Procura della Repubblica per l’accertamento e la condanna del responsabile. Il Comune chiederà anche il risarcimento dei danni, perché chi rompe paga, e non sono tollerabili simili gesti di totale spregio delle cose pubbliche poste a servizio della collettività, che nella fattispecie, viene privata di un impianto destinato a pubblico servizio. Chiunque possieda informazioni o filmati al riguardo è invitato a fornirli alla Polizia Municipale per contribuire a dare un segnale positivo: Messina è dei messinesi e delle persone che con buona volontà, impegno e dedizione si adoperano tutti i giorni per renderla migliore, e farla tornare ad essere bella, protagonista e produttiva. Si ringrazia – conclude l’Assessore – la Polizia Municipale per il pronto intervento e l’Amam per la consueta speditezza con la quale ha eseguito i lavori”.