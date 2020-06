Messina, attivato all’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto l’ambulatorio di “follow up” per pazienti post Covid 19

16 Giugno 2020 18:42

Presso la U.O.C. di Malattie Infettive del P.O. di Barcellona P.G., è stato attivato un ambulatorio per pazienti post infezione Covid 19, al fine di monitorare quei pazienti che rischiano di sviluppare le patologie croniche dovute alle possibile e frequenti complicanze post guarigione. “Abbiamo costituito un percorso – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – di visite coordinate dai medici infettivologi che, in sinergia con altri specialisti dell’ospedale, si prendono cura del paziente anche dopo il ricovero per COVID-19; l’obiettivo è verificarne le condizioni cliniche generali, con particolare attenzione allo stato nutrizionale e ad eventuali deficit del sistema nervoso periferico e centrale, patologie dell’apparato renale, del cuore, e dell’apparato respiratorio. a seguito della risposta immunitaria infiammatoria che può diventare sistemica e interessare molti organi del corpo”. Le visite saranno programmate distanziate di circa 30 minuti, e i pazienti dovranno essere forniti di impegnativa per la visita (SI RICORDA CHE IL POST COVID USUFRUISCE DI ESENZIONE P01). Qualora sia necessaria ulteriore visita o esame TC gli appuntamenti verranno concordati con la radiologia dell’ospedale di Barcellona, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire confronto immediato degli specialisti. Per quanto attiene le modalità di prenotazione, è possibile chiamare il numero di telefono 090 9751572/9751569 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali.