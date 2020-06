23 Giugno 2020 09:16

Messina: i consiglieri di Sicilia Futura in campo per salvare il “Pilone”. Proposta di convenzione per concedere in gestione uno dei simboli della città dello Stretto

“Risale al 20 ottobre 2016 l’ordine del giorno del Consiglio comunale di Messina che impegnava l’Amministrazione del tempo ad avviare una manifestazione di interesse/ project financing per l’affidamento ai privati della struttura del “Pilone”, rilanciando la stessa area in chiave turistica internazionale. Ad oggi – ha proseguito Interdonato a nome del gruppo consiliare di Sicilia Futura – nessuna attività amministrativa è stata mai posta in essere (da nessuna amministrazione) per dare seguito all’idea di sviluppo di una delle porzioni del nostro territorio che maggiormente ci rendono famosi in tutto il mondo. Il mito di “Scilla e Cariddi”, rivisto da una nuova prospettiva, è la scommessa – ha sottolineato Interdonato – che ci sentiamo di proporre per dare, in un momento di grave crisi economica, nuovo slancio ad una parte dello Stretto che chiede solo di essere valorizzata per diventare volano di sviluppo. Da qui – ha concluso il vicepresidente vicario del Consiglio comunale – la proposta fatta con i colleghi La Tona e Rotolo di affidamento in gestione, per uso esclusivo turistico-ricreativo e per un periodo temporale massimo di 99 anni, dell’ex traliccio dell’Enel che richiede, peraltro urgentemente, una profonda cura rigenerativa.

L’aggiudicatario avrà l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi inclusi il ripristino dell’ascensore e potrà creare un punto di ristoro al “primo livello” della struttura facendo del Pilone la Torre Eiffel dello Stretto. Un’idea semplice, ma che riteniamo efficace in considerazione dell’urgenza di attrarre risorse economiche “esterne” al circuito cittadino utili anche per la creazione di nuovi posti di lavoro e che speriamo, con la collaborazione degli uffici comunali, di poter concretizzare velocemente, in modo tale da potere discutere l’atto amministrativo in Consiglio Comunale seguendo una tempistica europea.

Questa la richiesta del gruppo Sicilia Futura:

Al Dirigente del Dipartimento Patrimonio

Ing. Antonio Amato

OGGETTO: Predisposizione delibera schema di convenzione per la concessione in gestione del “ Pilone ” sito in villaggio Torre Faro

premesso che:

Il Consiglio Comunale, il 20 ottobre 2016 ha approvato un ordine del giorno, per impegnare l’Amministrazione del tempo ad avviare una manifestazione di interesse/ project financing per l’affidamento ai privati della struttura del “Pilone”, rilanciando la stessa area in chiave turistica internazionale.

considerato che:

ad oggi , nessuna attività amministrativa è stata posta in essere, da nessuna amministrazione, e le esigenze manutentive crescenti, impegneranno nel breve periodo le casse comunali.

Gli scriventi Consiglieri Comunali, non ritenendo più rinviabile l’opportunità di inserire nello stagnante circuito economico messinese nuovi investimenti, oltre che creare nuovi posti di lavoro, invitano la S.S. a predisporre la proposta di delibera di cui all’oggetto, prevedendo nel redigendo schema i seguenti punti: Affidamento in gestione per uso esclusivo turistico-ricreativo, per un periodo temporale massimo di anni 99; onere per l’eventuale aggiudicatario della manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi inclusi il ripristino dell’ascensore.

Creazione di un punto ristoro al cd. “primo livello”. In considerazione della risonanza che bando di affidamento avrà nel mondo degli operatori turistici internazionali, siamo certi che la S.S. metterà a disposizione degli scriventi in tempi celeri, la bozza di delibera in oggetto, in modo tale da potere discutere l’atto amministrativo in Consiglio Comunale il prima possibile.

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale

Dott. Antonino Interdonato

Co- Firmatari

Cons. Pietro Giovanni La Tona

Cons. Daria Rotolo