Messina: chiusa al transito veicolare la strada comunale San Michele – Portella Castanea

9 Giugno 2020 16:14

Messina: da domani e sino al 13 agosto chiusa al transito veicolare la strada comunale San Michele – Portella Castanea

Per consentire l’esecuzione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza della strada comunale San Michele – Portella Castanea, da domani, mercoledì 10 e sino al 13 agosto, sarà chiusa al transito veicolare la strada comunale San Michele – Portella Castanea. “Gli interventi di trivellazione per i pali di fondazione propedeutici alla costruzione di un muro si sono resi necessari – ha sottolineato il Vice Sindaco Salvatore Mondello – a seguito di una frana verificatasi in località Reginella. Prosegue così l’attività dell’Amministrazione comunale secondo quanto previsto nel programma della Giunta De Luca nell’ambito della manutenzione delle strade cittadine al fine di ottimizzare l’intero sistema viario urbano”. Pertanto, il divieto di transito vigerà nel tratto compreso tra località Reginella e Portella Castanea; sarà consentito l’accesso ai veicoli che devono recarsi nelle proprietà private insistenti lungo la suddetta strada comunale site a valle del tratto interessato dalla frana, da dove avverrà l’accesso ed il successivo deflusso. Infine, verrà collocata idonea segnaletica di preavviso di strada chiusa al transito e di indicazione del percorso alternativo lungo viale Giostra, via Denaro, via Palermo, S.S. 113 Colle San Rizzo, S.P. 50 e Portella Castanea.