Messina, chiesa normanna di Mili San Pietro: l’evento per restituirla alla cittadinanza [VIDEO]

30 Giugno 2020 12:06

Messina. Venerdì 3 luglio, alle 17:30, si terrà una manifestazione per ripristinare la fruibilità della chiesa normanna di Mili San Pietro presso il Piazzale antistante la stessa chiesa

Dopo una pausa dovuta al lockdown, venerdì 3 luglio, alle ore 17:30, le associazioni, le cittadine e i cittadini che compongono il Coordinamento per la tutela e la valorizzazione della chiesa normanna di Mili San Pietro si raduneranno nel rispetto delle disposizioni anti-CoVid nel piazzale del monumento per tenere alta l’attenzione sullo stato di degrado del sito e chiedere alle istituzioni di adottare al più presto tutte le misure per rendere nuovamente fruibile il bene.

Le disposizioni per il distanziamento non permetteranno a tutti di essere presenti, per questo chiediamo ai cittadini di sostenere il Coordinamento anche sui social, con foto o video con una frase: “Salviamo la chiesa normanna perché…” e gli hashtag #salviamolachiesanormanna #coordinamentochiesanormanna.

La chiesa normanna è uno dei monumenti più importanti del Mediterraneo e non può non rientrare tra gli interventi prioritari della tutela del nostro patrimonio culturale. La chiesa normanna Santa Maria in fluvio de Mili è dal punto di vista architettonico e storico uno dei monumenti più preziosi della nostra terra, tra i primissimi esempi di architettura religiosa normanna che seppe sapientemente mescolare elementi architettonici arabeggianti e bizantini e modello a cui si sono ispirate le architetture della Palermo arabo-normanna, oggi patrimonio dell’Umanità.

Già in questi giorni sono in molti – anche da fuori Messina – ad aver aderito all’appello del Coordinamento, pubblicando sui social foto e video in cui si chiede urgentemente alle istituzioni di rendere fruibile il sito.

Di seguito le associazioni aderenti al Coordinamento:

CTG LAG “Proteggiamo la Natura”;

associazione Ionio – Circolo ARCI;

ProLoco Messina Sud;

ArcheoClub;

Camminare Peloritani;

Associazione Aurea;

Associazione Amici del Museo;

Ufficio Diocesano della Pastorale del Turismo e del Tempo Libero;

ForuMe;

Comitato Provinciale di Messina Uisp;

Architrekking;

La Fondazione Salonia;

Fai Messina;

Siciliantica Messina;

CTG Messina – gruppo Madonna della Lettera;

Associazione Culturale Messina Russia;

La Parrocchia di Mili San Pietro;

Cooperativa di Comunità Valli Basiliane;

Associazione Cuore di Drago;

Comitato Civico Valle del Mili;

Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali;

Beddame Food Travel People;

Anymore Onlus;

Comunità Ellenica dello Stretto;

Lions Club Messina