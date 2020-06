Messina, Cateno De Luca a due anni dall’insediamento: “il 26 giugno 2018 ho giurato fedeltà al popolo messinese”

26 Giugno 2020 13:02

Messina, il post su facebook del sindaco Cateno De Luca a due anni dall’insediamento

“AUGURI MESSINESI! DUE ANNI FA HO GIURATO FEDELTÀ AL POPOLO MESSINESE!

Il 26 giugno 2018 nell’aula consiliare ho giurato e mi sono insediato pur non avendo eletto alcun consigliere comunale accettando la doppia sfida di amministrare una città collassata in piena solitudine politica salpando in mare aperto e tempestoso con l’obiettivo di raggiungere un porto sicuro. Questa occasione è stata l’ultima uscita pubblica di mamma e papà. Ho parlato a braccio per quasi un ora e con tanta commozione interrotta anche da lacrime di felicità e di timore per quel che mi sarebbe aspettato e successo. Tra le tante significative frasi queste voglio riportare per richiamare la vostra memoria: “Messina e’ una miniera, ve lo assicuro, per le sue caratteristiche, energie e intelligenze. Adesso tocca a noi fare sistema di queste eccellenze per diventare un modello di governo. La politica non deve più servire per coltivare clientele, la politica ha un ruolo più nobile”. Stasera ne parleremo alle ore 22:00 in diretta FB sulla pagina De Luca Sindaco di Messina”. Questo il post pubblicato su facebook dal sindaco di Messina Cateno De Luca.