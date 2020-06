Messina: benedizione della tela raffigurante S. Francesco di Sales

20 Giugno 2020 17:21

L’artista Titti Crisafulli ha donato all’Ucsi di Messina il dipinto del patrono dei giornalisti

L’Unione Cattolica Stampa Italiana sezione di Messina “Carmelo Garofalo”, presieduta da Laura Simoncini ha ricevuto in dono una tela raffigurante San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L’opera, olio su tela, realizzata e donata all’Ucsi di Messina dalla pittrice Crisafullli è stata benedetta nella chiesa di Santa Caterina, dal parroco mons. Tavilla, consulente ecclesiastico dell’Ucsi di Messina, al termine della Santa Messa cui hanno preso parte il vice presidente Armando Russo, il direttivo e numerosi soci del sodalizio. Alla cerimonia erano presenti il Consigliere Nazionale dell’Ordine dei giornalisti Santino Franchina, il presidente del Collegio Nazionale dei Garanti dell’Ucsi Salvatore Catanese e il presidente regionale dell’Ucsi Sicilia Domenico Interdonato. Nel corso della sua omelia mons. Tavilla ha ricordato l’opera di San Francesco di Sales, mentre la pittrice Titti Crisafulli ha sottolineato che tutte le sue opere sono state dipinte con il cuore. “La forza di San Francesco di Sales – ha detto la presidente dell’Ucsi Messina – è stata la capacità di accogliere la sua debolezza. Per essere ascoltato, il nostro patrono scriveva dei foglietti volanti e li faceva scivolare sotto gli usci delle case o li affiggeva ai muri. San Francesco ci dice, e dobbiamo ricordalo a noi stessi ogni giorno, che “Bisogna avere un cuore capace di pazientare perché i grandi disegni si realizzano solo con molta pazienza e con molto tempo”. Una missione – ha aggiunto Laura Simoncini – a servizio del bene comune, senza mai dimenticare l’impegno a cui sono chiamati i giornalisti, e in particolare i giornalisti cattolici, cioè difendere la verità dei fatti raccontandoli senza giudizio, senza preconcetti ma con obiettività e sensibilità”.