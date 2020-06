Messina, 18 consiglieri comunale scrivono al Sindaco De Luca: “il bando per lo Stadio F. Scoglio privo di una visione complessiva”

5 Giugno 2020 11:28

Messina: “bando per lo Stadio F. Scoglio privo di una visione complessiva”, è quanto scrivono in una nota indirizzata al Sindaco, 18 Consiglieri comunali, primo firmatario Nino Interdonato

OGGETTO: nota iter concessione stadio “F. Scoglio”

premesso che:

Con l’approvazione della delibera n.62/c del 20.11.2018 avete ad oggetto “ Atto di indirizzo per l’adozione di misure di razionalizzazione della spesa relativa alla gestione degli impianti sportivi comunali finalizzate alla rimodulazione del piano di riequilibrio prevista dal comma 5 dell’art. 243 bis del 267/2000” si è stabilito di procedere all’affidamento a terzi degli impianti sportivi.

si è stabilito di procedere all’affidamento a terzi degli impianti sportivi. La delibera di cui sopra contiene al proprio interno apposito emendamento a firma dei Consiglieri Comunali Interdonato, Rotolo, Rizzo, approvato dal Consiglio Comunale, con il quale si prevede che la concessione per gli stadi comunali “Scoglio” e “Celeste” possa essere concessa fino a 99 anni, al contrario degli altri impianti sportivi comunali cui resta in vigore il termine temporale massimo di 30 anni.

considerato che :

Il Comune di Messina, in data 14 c.m. ha pubblicato apposito bando di concessione trentennale relativamente allo stadio “ Scoglio ”, cui all’interno si prevede la possibilità di estendere la concessione fino a 99 anni in caso di realizzazioni di opere quali: la copertura delle tribune, la trasformazione del prato in sintetico, la conversione dell’impianto di illuminazione con la tecnologia LED, il ripristino dell’area ristorazione;

”, cui all’interno si prevede la possibilità di estendere la concessione fino a 99 anni in caso di realizzazioni di opere quali: la copertura delle tribune, la trasformazione del prato in sintetico, la conversione dell’impianto di illuminazione con la tecnologia LED, il ripristino dell’area ristorazione; I requisiti previsti per gli offerenti appaiono quantomeno discutibili, ad esempio il limite minimo di fatturato pari a 600.000,00 €, raggiungibile anche sotto forma di A.T.I., è alla portata della quasi totalità di piccole imprese del panorama italiano

Tutto ciò premesso e considerato:

Tale bando è privo di una visione complessiva omogenea circa l’affidamento del patrimonio sportivo comunale, in particolare dell’area che cade a ridosso della contrada di San. Filippo. Gli scriventi ritengono che una programmazione tecnica lungimirante avrebbe dovuto emanare un bando europeo comprensivo degli stadi Scoglio e Celeste, oltre che il PalaSanfilippo, prevedendo la valorizzazione dei terreni limitrofi, e la possibilità di riconversione di beni immobili oggi in avanzato stato di degrado, attirando in Città investitori qualificati a livello internazionale. Ci auspichiamo, qualora il bando attualmente in corso non dovesse trovare nessun aggiudicatario, che l’amministrazione comunale riconsideri l’intera strategia confrontandosi con il Consiglio Comunale.

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale

Dott. Antonino Interdonato

Co- Firmatari

f.to Cons. Pietro Giovanni La Tona f.to Cons. Giandomenico La Fauci

f.to Cons. Daria Rotolo f.to Cons. Dino Bramanti

f.to Cons. Giovanni Caruso f.to Cons.Giovanni Scavello

f.to Cons. Salvatore Sorbello f.to Cons. Dario Ugo Zante

f.to Cons. Benedetto Vaccarino f.to Cons. Francesco Pagano

f.to Cons. Serena Giannetto f.to Cons. Francesco Cipolla

f.to Cons. Alessandro Russo f.to Cons. Giovanna Crifò

f.to Cons. Nicoletta D’Angelo f.to Cons. Giuseppe Schepis

f.to Cons. Libero Giovani