Messina: apertura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica e nei giorni festivi, vietata per i supermercati

2 Giugno 2020 11:36

Messina: l’apertura è vietata solo per i supermercati e gli outlet che, secondo le disposizioni della Regione, devono restare chiusi, potendo svolgere solo il servizio a domicilio

L’Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino in merito all’apertura degli esercizi commerciali nelle giornate di oggi, martedì 2 e domani mercoledì 3 giugno, chiarisce quanto segue. “Con Ordinanza Sindacale n. 179 del 29 maggio 2020, il Comune di Messina, in quanto Comune inserito nell’elenco delle località a vocazione turistica, ha consentito l’apertura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica e nei giorni festivi. L’apertura è vietata solo per i supermercati e gli outlet che, secondo le disposizioni della Regione, devono restare chiusi, potendo svolgere solo il servizio a domicilio. Con riferimento alla definizione di ‘supermercati’ si chiarisce che per tali si devono intendere quegli esercizi la cui superficie è superiore ai 200 metri quadri. Al di sotto di tale superficie, infatti, si parla di esercizi di vicinato per i quali non opera alcuna limitazione”.