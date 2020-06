Messina: annullata la festa di fine anno al Liceo La Farina

11 Giugno 2020 11:37

Messina. Il comune aveva concesso la chiusura al traffico di un tratto di strada per consentire lo svolgimento dell’evento, ma la preside Prestipino si è opposta alla sua realizzazione

È stata annullata la festa per celebrare la chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 organizzata dal Liceo “Giuseppe La Farina” in programma per oggi, giovedì 11. Lo ha comunicato in una nota la dirigente scolastica Giuseppa Prestipino.

Sul tema si sono espressi anche il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi: “Confidando nell’alto senso di responsabilità civica cui tutti sempre siamo chiamati, soprattutto a margine di una travolgente crisi pandemica ancora in agguato, che ha sottoposto la comunità a ritmi di vita pressanti, il Comune di Messina – si legge nel comunicato congiunto – aveva concesso per un tempo minimo la chiusura al traffico, dell’area interessata allo svolgimento dell’evento, a condizione che fossero pienamente osservate le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Fase 2, disposte dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM del 17 maggio 2020 e nel rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza. Oggi più che mai, l’attenzione dell’Amministrazione comunale è rivolta particolarmente ai ragazzi, più di tutti coinvolti emotivamente dagli effetti della crisi affrontata con pazienza, coraggio e resilienza. La nostra Amministrazione – concludono Mondello e Trimarchi – rivolgendosi alle coscienze dei giovani segue un percorso di sensibilizzazione post lockdown che restituisca maggiore consapevolezza, senso di responsabilità e adeguamento alle mutevoli vicende della vita”.