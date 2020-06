Messina: acquisto alloggi per Erp, tavolo di confronto oggi a Palazzo Zanca [FOTO]

15 Giugno 2020 18:38

Pon metro Messina: acquisto alloggi per Erp, tavolo di confronto oggi a Palazzo Zanca

Si sono riuniti oggi, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca a Messina, il Vice Sindaco arch. ing. Salvatore Mondello, l’Assessore dott.ssa Carlotta Previti, il Presidente di Arisme avv. Marcello Scurria, l’arch. Giuseppe Aveni Consigliere di Amministrazione di Arisme, l’arch. Grazia Marullo funzionario tecnico di Arisme, il RUP dell’intervento arch. Pasquale Tripodo, ed in videoconferenza era collegata l’arch. Maria Giuffrida dell’assistenza tecnica del Programma. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le tematiche inerenti lo stato di attuazione della Misura ME4.1.1.a e quelle del connesso intervento di ristrutturazione urbana. Si è stilato un cronoprogramma che prevede la redazione un progetto di fattibilità per l’intervento di riqualificazione nell’area dell’Annunziata alta da inserire nel redigendo aggiornamento periodico del P. O. del PON METRO. Contestualmente si continuerà e si cercherà di ampliare il programma di acquisizione di alloggi della misura in corso, che si sta attuando in collaborazione tra il Comune ed Arisme.