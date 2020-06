Messina: 22enne arrestato e condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati di lesioni personali ed omissione di soccorso

6 Giugno 2020 09:56

Messina: il 22enne è stato arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena in detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) hanno arrestato il 22 enne F.P., già noto alle forze dell’ordine, che dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni e 10 mesi di reclusione per un cumulo di sentenze di condanna poiché riconosciuto responsabile dei reati di lesioni personali ed omissione di soccorso per fatti commessi tra il 2014 ed il 2018 in Barcellona Pozzo di Gotto ed accertati dai Carabinieri del luogo.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione della pena.