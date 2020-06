Messina, 14 giugno Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: l’appello del Papardo

12 Giugno 2020 14:54

Messina: Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il Centro Trasfusionale dell’A.O. Papardo lancia l’appello per donare

Il Centro Trasfusionale dell’A.O. Papardo di Messina vuole ricordare l’importanza della donazione del sangue in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue (World Blood Donor Day) che ricorre il 14 Giugno, data di nascita di Karl Landsteiner (Baden, 14 giugno 1868 – New York, 26 giugno 1943) scopritore dei gruppi sanguigni AB0. Come si legge nel comunicato ufficiale: “La prima manifestazione fu istituita il 14 giugno del 2004 scegliendo ogni anno una città del mondo per ospitare spettacoli, eventi e seminari internazionali che hanno come fine quello di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei governi sulla donazione volontaria e non retribuita e far riflettere sull’impegno di tutti per aumentarla. Parallelamente nelle altre nazioni le associazioni di donatori organizzano ogni anno eventi nazionali e locali. Il 14 giugno 2020 doveva essere Roma la città designata per la giornata mondiale del donatore di sangue, ma in seguito alla pandemia da COVID19 la manifestazione è stata rimandata al 2021. “Quest’anno la donazione del sangue assume un valore ancor più importante – ricorda il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – l’appello è rivolto a tutti i donatori per fare la differenza in una giornata così importante anche per il suo significato sociale. Il nostro Centro Trasfusionale è pronto ad accogliere le vostre prenotazioni: donare è un atto che fa la differenza”.