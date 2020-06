Messina: dal 1° luglio in esercizio la Linea 1 Shuttle Notturno

26 Giugno 2020 09:00

Messina, piano estivo dell’ATM SpA: dal 1° luglio in esercizio la Linea 1 Shuttle Notturno ed esteso il servizio della Linea 38 Torre Morandi

Considerato l’incremento di utenza nel periodo estivo e per incentivare l’uso del mezzo pubblico da parte dei giovani che raggiungono la riviera nord cittadina, il Presidente del CdA/Direttore Generale f.f. dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. Giuseppe Campagna, in sinergia con quanto richiesto dal Vice Sindaco Salvatore Mondello, ha disposto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico. Pertanto, dal 1° luglio entrerà in esercizio la Linea Shuttle Notturno attraverso l’utilizzo di quattro (4) Bus, dal lunedì al giovedì, con una frequenza di 40 minuti, ed il potenziamento del servizio con l’inserimento di un quinto Bus, a cadenza di venti minuti, nelle fasce orarie a più alto flusso di utenza esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Inoltre, sempre a partire dal 1° luglio il servizio della Linea 38 (Torri Morandi), al momento espletato il sabato e la domenica, sarà esteso per l’intera settimana, dal lunedì alla domenica. Gli orari ed i percorsi sono consultabili sul sito aziendale www.atmmessinaspa.it.