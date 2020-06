Menez, la Reggina ti aspetta: sul web creati gli scarpini personalizzati [FOTO]

25 Giugno 2020 15:04

Menez è ufficialmente un calciatore della Reggina e i tifosi sono ansiosi di accoglierlo: le immagini degli scarpini personalizzati col numero 7

C’è grande attesa per l’arrivo a Reggio Calabria del francese Jeremy Menez. L’attaccante sarà accolto al porto dai tifosi amaranto, che poi lo seguiranno nel pomeriggio allo store in Piazza Duomo. E’ il primo regalo fatto dal Presidente Luca Gallo alla città dopo la promozione in Serie B: l’entusiasmo è sempre maggiore, adesso i fans della Reggina sognano davvero in grande. Intanto stanno circolando sul web i nuovi scarpini Nike mercurial vapor personalizzati da Silni, artista e designer transalpini, che hanno raccolto i consensi dei sostenitori calabresi. In alto le immagini.