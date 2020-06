Menez alla Reggina, l’agente a StrettoWeb: “ecco perché ha scelto Reggio, mi aspetto altri grandi colpi di mercato”

26 Giugno 2020 18:38

La Reggina ha piazzato il colpo Jeremy Menez, abbiamo parlato della trattativa con l’agente e avvocato Domenico Beraldi della B.F.P. Sport & Management

Entusiasmo alle stelle per Jeremy Menez, il francese è arrivato nel primo pomeriggio a Reggio Calabria, presenti anche alcuni tifosi amaranto. Si tratta del primo grande colpo della campagna acquisti portata avanti dal presidente Gallo e dal direttore sportivo Massimo Taibi. Ma non è di certo finita, sono state avviate altre trattative che potrebbero concludersi già nei prossimi giorni, si tratta di nomi di primissimo livello. Ma adesso è il momento di analizzare l’acquisto dell’ex Milan, ai microfoni di StrettoWeb ha parlato l’agente, l’avvocato Domenico Beraldi della B.F.P. Sport & Management, ecco quanto emerso.

LA TRATTATIVA – “Contatto già nel mese di gennaio? Non mi risulta. La trattativa è durata qualche settimana con l’intervento del presidente Luca Gallo, anche in videoconferenza”.

L’ESPERIENZA CON IL PARIS FC – “Non è stata una brutta esperienza, rientrava dal Messico e si è messo comunque in mostra, ha fatto quello che doveva fare”.

LA POSIZIONE IN CAMPO – “E’ partito dietro le punte, poi è stato avanzato. Preferisce giocare alle spalle degli attaccanti, ma può adattarsi in diversi ruoli nel reparto avanzato”.

TOSCANO E I MIGLIORAMENTI CON L’ALLENATORE AMARANTO – “Toscano è un allenatore di grande esperienza, abituato con calciatori di primo livello. Vedremo come sarà il rapporto con il mister, mi aspetto una grande stagione”.

L’ADATTAMENTO IN UNA CITTA’ COME REGGIO CALABRIA – “E’ questo il messaggio che provo a mandare ormai da diversi giorni. Abbiamo rifiutato anche altre proposte, siamo rimasti affascinati in primo luogo dal progetto sportivo e dalla proposta del presidente Gallo, ma anche la piazza ha fatto la differenza nella scelta di Menez”.

GLI ALTRI COLPI DELLA REGGINA – “Mi aspetto altri colpi della Reggina. Menez è l’inizio, un calciatore conosciuto in Italia e all’estero”.

MASTOUR – “Ha un contratto triennale e tanta voglia di mettersi in mostra. Menez rappresenta uno stimolo in più, il livello in Serie B è ottimo per le qualità di Mastour”.

In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini dell’arrivo di Menez a Reggio Calabria.