Menez è subito cuore amaranto: al porto di Messina sventola la sciarpa della Reggina verso la città peloritana [VIDEO]

27 Giugno 2020 11:42

Menez non ha impiegato molto per farsi apprezzare dai tifosi della Reggina: sciarpa amaranto sventolata come un trofeo al porto di Messina

Un arrivo in grande stile per il nuovo acquisto amaranto Jeremy Menez. L’attaccante francese è stato accolto ieri al suo atterraggio a Catania da diversi membri della società, che lo hanno accompagnato sino al porto di Messina, da dove è partito alla volta di Reggio Calabria con un catamarano di oltre quindici metri. Un’accoglienza da star per il fenomeno francese, che sicuramente avrà apprezzato tutta questa considerazione da parte del club e dei suoi nuovi tifosi. E l’affetto è stato subito ricambiato. Non può infatti passare inosservato il gesto fiero di sventolare la sciarpa della Reggina come trofeo rivolgendosi verso la città siciliana dello Stretto. L’ex calciatore di Roma e Milan conosce il grande sentimento di rivalità che anima le due tifoserie, quindi questo modo spavaldo di esporre il cimelio color amaranto fa crescere ancor di più l’apprezzamento del popolo reggino nei suoi confronti. La città è pronta a ricevere Menez come un figlio, l’avventura così sembra iniziare nel migliore dei modi.