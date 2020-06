Menez, adesso Reggio Calabria è casa tua: inizia l’avventura con la Reggina, l’accoglienza dei tifosi [FOTO]

26 Giugno 2020 15:43

E’ sbarcato in questo momento dal catamarano Jeremy Menez: il francese diventa un calciatore della Reggina, l’accoglienza dei tifosi amaranto

Il catamarano ha attraccato a Reggio Calabria, Jeremy Menez inizia la sua avventura con la Reggina. L’accoglienza è stata frenata dalla decisione della Questura, ma c’è comunque grande entusiasmo per l’arrivo del calciatore francese. Fuori dal Porto tanti tifosi sono presenti ad accogliere il campione appena arrivato. Qualcuno dalla banchina, altri addirittura sulla barca. Dei tifosi dalla loro imbarcazione scrivono: “Benvenuto a Reggio!”. Ad attenderlo anche il Presidente Luca Gallo. Insieme adesso si sposteranno al centro sportivo Sant’Agata per la firma del contratto. “Non vedevo l’ora di incontrarti”, ha svelato il patron amaranto abbracciando il suo nuovo calciatore. Un po’ di tristezza per i tifosi giunti sul posto per salutare Menez, non c’è stata purtroppo l’occasione per incrociarsi visto che l’auto del francese si è diretta subito verso la Via Marina. In alto le FOTO dell’accoglienza (a metà) dei tifosi.