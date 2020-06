Maturità 2020 al tempo del Coronavirus: da mercoledì 17 Giugno gli Esami di Stato

14 Giugno 2020 15:00

Maturità 2020, da mercoledì 17 giugno inizieranno gli Esami di Stato: sarà una prova diversa a causa dell’emergenza coronavirus

Da mercoledì 17 giugno inizieranno gli esami di maturità per mezzo milione di studenti: dopo mesi di lockdown e di didattica a distanza, si avvicina un momento molto atteso per gli studenti. I ragazzi ritorneranno in aula dopo mesi di stop a causa del coronavirus.