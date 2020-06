Danneggiata l’auto del dirigente della pediatria dell’Ospedale di Locri: la solidarietà del consigliere regionale Sainato

18 Giugno 2020 14:12

Il Consigliere regionale Raffaele Sainato solidale con il nuovo dirigente della Pediatria di Locri

Il Consigliere Regionale Raffaele Sainato esprime la sua profonda solidarietà al dirigente della pediatria dell’Ospedale di Locri dottor Antonio Musolino, ieri oggetto di un vile atto di danneggiamento ai danni della propria auto. Un atto occorso subito dopo la nomina a dirigente medico di uno dei reparti più importanti dell’ospedale di Locri per cui tanto si è impegnato come professionista sanitario. L’atto, denunziato prontamente dal dirigente Medico già in carico presso l’Ospedale di Polistena, ha interrotto la soddisfazione per l’importante nomina alla guida dell’Ospedale locrese, che avrebbe dovuto festeggiarsi proprio nella giornata odierna. “Un’azione vigliacca e che si è consumata ai danni di un importante e stimato professionista, che ha dato tutto il suo supporto per garantire il servizio migliore alla popolazione della Locride e della Piana, dove ha già diretto il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena scongiurandone la chiusura. È d’obbligo quindi per me come Consigliere Regionale e cittadino di questo territorio esprimere tutta la personale solidarietà al dirigente medico, così ingiustamente offeso proprio nei primi giorni del suo nuovo incarico a Locri. Non ci si deve dimenticare ora che il pericolo sembra scampato, – conclude Sainato- quanto sia stata indispensabile per la salute di tutti l’opera portata avanti dai medici dei nostri presidi sanitari, sempre al fianco dei cittadini ed in questo caso dei piccoli pazienti, per assicurare la salute e il servizio indispensabile di assistenza anche durante tutto il periodo di lockdowon dal Covid19. Personalmente mi auguro che il gesto sia prontamente punito e che l’azione meritoria e professionale del Dottor Musolino possa iniziare nel migliore dei modi alla guida di un reparto davvero fondamentale per il nostro territorio e per la salute dei nostri piccoli e delle loro famiglie”.