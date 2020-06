30 Giugno 2020 12:24

Livorno: uccide un gatto e lo cucina sul marciapiede, 21enne denunciato, le immagini

Incredibile quanto successo a Campiglia in provincia di Livorno dove uno straniero di 21 anni, successivamente denunciato dai carabinieri, ha ucciso un gatto e si è messo a cucinarlo sul marciapiede, come si evince dal video a corredo dell’articolo. La scena è stata ripresa col telefonino da un passante. Una signora, si vede nel filmato, si scaglia contro il giovane: “i gatti da noi non si mangiano, lo sai? – urla la donna – ora ti mando io in galera, vergogna“.