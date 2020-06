Lega: assessore Samonà, ‘con spinta Carroccio anche Sicilia potrà applicare bene suo Statuto’

2 Giugno 2020 12:14

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) – “La Lega dal 2015 è cambiata, con Lega Salvini premier. E da sempre nelle regioni in cui si è sviluppata ha lavorato per difendere le identità dei popoli e le tradizioni di quelle aree del paese in cui la Lega è cresciuta”. Lo ha detto all’Adnkronos l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Alberto Samonà, della Lega, a margine del flash mob organizzato dal centrodestra anche a Palermo.

“Faccio l’esempio della Sardegna in cui la Lega è federata con il Partito Sardo d’azione tanto da avere espresso il Presidente della Regione Solinas – dice – la Sicilia ha una grandissima tradizione autonomista, addirittura separatista. Ma ha un vulnus, la non completa applicazione dello Statuto”. “Un’autonomia a metà, potremmo dire – spiega – Forse anche grazie alla spinta che potrà dare la Lega si potrà provare ad applicare a tutti i livelli il nostro Statuto. E noi siciliani non lo conosciamo spesso”.