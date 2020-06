Lavoro Reggio Calabria: azienda leader a livello nazionale cerca personale da inserire nel proprio organico [INFO]

29 Giugno 2020 10:11

Certa Credita offre la possibilità a chi vuole mettersi in gioco, di un lavoro in costante crescita e di una professione stimolante

Certa Credita è leader nel settore del recupero crediti. Le parole d’ordine in azienda sono professionalità, sensibilità, flessibilità nell’approccio e nella soddisfazione delle esigenze del cliente. Dal 1998, anno della sua nascita, Certa Credita è oggi una realtà affermata nel settore della gestione e del recupero stragiudiziale di crediti incagliati. Dopo 20 anni di esperienza maturata dai dirigenti nel ramo delle informazioni commerciali per la gestione dei fidi e dei crediti bancari, l’azienda si è dotata di un’organizzazione che copre tutto il territorio nazionale e investe costantemente in tecnologia e nella formazione continua del personale, in particolare attraverso piani di perfezionamento che hanno lo scopo di portare ad uno sviluppo professionale nelle varie aree operative.

Per visitare il sito di Certa Credita clicca qui: www.certacredita.it.

L’azienda reggina è un punto di riferimento, ma anche una possibile fonte di figure specializzate nel settore, anche in un territorio difficile da un punto di vista lavorativo come quello calabrese. Certa Credita, inoltre, offre la possibilità a chi vuole mettersi in gioco, di un lavoro in costante crescita e di una professione stimolante. Le sfide quotidiane, per chi lavora in team, sono il punto su cui fare leva per una crescita professionale e personale; la forza e la competenza con cui le si supera fanno del singolo professionista e di tutto il gruppo dei veri e propri punti di riferimento per i clienti.

Un’azienda, dunque, che ha saputo cogliere e vincere le sfide del nostro tempo, creando opportunità e di conseguenza anche posti di lavoro, grazie ad un mercato in movimento e alla crescita di figure professionali, oltre che del territorio stesso. Proprio in quest’ottica Certa Credita “ha messo in atto un costante e progressivo potenziamento sia strutturale che tecnologico, determinando il consolidamento di una realtà aziendale all’avanguardia”.

Certa Credita è alla ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico. E’ possibile inviare il proprio curriculum alla casella di posta elettronica curriculum@certacredita.it.