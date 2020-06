Costruire il proprio futuro restando in Calabria: azienda leader offre opportunità di lavoro nel reggino [INFO]

16 Giugno 2020 12:34

Formazione e ricerca del personale sono un settore fondamentale per l’azienda che ha sede nel reggino

Il proprio futuro lo si costruisce con le proprie mani, ma per farlo è necessario un imperativo imprescindibile: bisogna mettersi in gioco e puntare su se stessi. Certa Credita, azienda reggina operante da anni nel settore del recupero crediti, offre una di quelle opportunità da cogliere al volo, soprattutto nell’ottica di costruire la propria professionalità e la propria carriera in maniera dinamica e in continua evoluzione. “Dotata di un’organizzazione che copre tutto il territorio nazionale, la società investe costantemente in tecnologia e nella formazione continua del personale, attraverso piani di perfezionamento mirati allo sviluppo professionale nelle varie aree operative”.

Formazione e ricerca del personale sono un settore fondamentale per l’azienda che ha sede a Campo Calabro. Certa Credita, infatti, ha fatto delle risorse umane e della competenza dei propri dipendenti una vera e propria carta vincente. In quest’ottica l’azienda è alla ricerca di personale da veicolare in diversi ambiti: le caratteristiche richieste sono dinamicità, competenze, flessibilità.

Per visitare il sito di Certa Credita e inviare il tuo curriculum clicca qui: www.certacredita.it.

In una regione nella quale la cultura del lavoro sta ricevendo in questo momento storico nuovi impulsi vitali, aziende come Certa Credita possono rappresentare e offrire gli spunti giusti dai quali partire e ripartire. L’azienda, essendo un grande punto di riferimento per i propri clienti, è garanzia di sicurezza e per raggiungere questo obiettivo, al centro di tutte queste garanzie per i clienti, ci sono proprio i dipendenti, formati e selezionati in base a rigidi standard che permettono solo a chi ha grandi capacità di mediazione di poter affrontare un percorso in ascesa nell’organico aziendale.

Il candidato ideale è dinamico e versatile, dotato di ottime capacità relazionali, comunicative e di problem solving. Deve avere una forte spinta motivazionale, deve porsi come principale obiettivo il raggiungimento dei risultati e deve avere buona familiarità con i più comuni software.

Per contattare l’azienda e presentare la propria candidatura è possibile compilare form presente al seguente link: www.certacredita.it/lavora-con-noi/, oppure è possibile inviare il proprio curriculum alla casella di posta elettronica curriculum@certacredita.it.